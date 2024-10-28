Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 3 kişiden 2'si öldü

Sinan Budak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir ahırdaki gübre çukuruna düşen ve gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişiden 2'si öldü, 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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