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        Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 3'üncü kişi de öldü

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dün bir ahırdaki gübre çukuruna düşen ve gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3'üncü kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:41
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        Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 3'üncü kişi de öldü
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dün bir ahırdaki gübre çukuruna düşen ve gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3'üncü kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çoban Muhammed Ali Kerim de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, ikindi vakti Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyünde toprağa verilecek.

        Öte yandan, ahır sahibi Sinan Budak, bir dönem CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını yürütmüş ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olmuştu.

        - Olay

        Boğazlıyan ilçesinde dün, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim ahırın gübre çukuruna düşmüş, çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kalmıştı.

        Yakındaki inşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırılmış, Sinan Budak ve Veysel Taştan yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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