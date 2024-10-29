Sorgun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 29 Ekim 1923 tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

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