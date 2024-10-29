Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgüt üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve M.E'nin adreslerine, özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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