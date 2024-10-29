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        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:07
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        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, örgüt üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve M.E'nin adreslerine, özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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