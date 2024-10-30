Sorgun'da öğrencilere Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı

Müftülükçe okullarda çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Yaykın, "Çocuklarımızın yaşamında Peygamberimizin yaşantısından örnekler alması için gayret ediyoruz. Mustafa Akça hocamız da öğrencilerimizle Peygamberimizin örnekliği konusunda sohbet etti. Programa katılan öğrencilerimiz öğle namazını Agah Efendi Camii'nde cemaatle kıldı. Namaz sonrası onlara ikramlarımız oldu." dedi.

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