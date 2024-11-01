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        Sorgun'da 8 spor tesisinin protokolü imzalandı

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Spor Toto Başkanlığı ile Sorgun'a yapılması planlanan 8 spor tesisi için protokol imzalandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:48
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        Sorgun'da 8 spor tesisinin protokolü imzalandı
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Spor Toto Başkanlığı ile Sorgun'a yapılması planlanan 8 spor tesisi için protokol imzalandığını söyledi.

        Kaymakam Aydın, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanlığında imzalanan protokol ile Sorgunlu gençlerin daha kolay spor yapma olanağına kavuşacağını belirtti.

        Sorgun'da gençlerin spora ilgisi olduğunu ifade eden Aydın, "Sporu daha geniş kitlelere yaymak anacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde yeterli olmayan spor tesislerinin sayısını artırmak için Spor Toto Başkanlığı ile 4 sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 4 basketbol-voleybol sahasının ilçemize yapılması için protokol imzaladık. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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