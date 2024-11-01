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        Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta, haklarında 5 yıl 7 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:26 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:32
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        Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta, haklarında 5 yıl 7 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada kent merkezinde 2 firari hükümlüyü tespit etti.

        Firarilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan haklarında 5 yıl 7 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve E.Ü. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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