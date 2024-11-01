Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada kent merkezinde 2 firari hükümlüyü tespit etti.

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