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        Yozgat'ta öğrenciler İsrail'in katliamını resim çizerek protesto etti

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilkokul öğrencileri İsrail katliamını resim çizerek kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:44
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        Yozgat'ta öğrenciler İsrail'in katliamını resim çizerek protesto etti
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilkokul öğrencileri İsrail katliamını resim çizerek kınadı.

        Agahefendi İlkokulu'nda eğitim gören 200 öğrenci, İsrail katliamı altında yaşam sürdüren Filistinli çocuklara destek olup gönül birliği sağlamak için 30 metrelik resim kağıdına katliamı protesto eden resimler yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrencilerin bu anlamlı çalışmalarını çok beğendiğini dile getirerek, "Yaklaşık 200 öğrencimiz duygularını kattıkları çalışmalarını ders çıkışı ve hafta sonu resmetti. Çalışmalar okul bahçesinde velilerimize de sergilendi. Öğrencilerin çalışmalarını beğeni ile ziyaret eden velilerimiz çocukları ile gurur duyduklarını belirtti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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