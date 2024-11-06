Sorgun Belediyesine ait atölyeler belediyenin ihtiyaçlarını gideriyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ihtiyaçları olan birçok malzemenin belediyeye ait atölyelerde üretildiğini belirtti.

Eminci, yaptığı açıklamada, kendi kendine yeten belediye sloganı, üretim ve verimli hizmet vizyonuyla belediye atölyelerinde öz kaynaklarla üretilen malzemelerin hem tasarruf sağladığını hem de zaman kaybını önlediğini ifade etti.

Ekinci, "Bu atölyelerimizde araçlarımızın küçük tamiratları, kamelya, oturak, saksı, bank, küçük çöp kutuları gibi birçok malzeme üretiliyor. Böylelikle yapılan işlerde hız, nitelik ve tasarruf sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızla halkımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​