Türk Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, Kızılay Haftası dolayısıyla dar gelirli bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı yaptı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, Kızılay Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde 12 okulu ziyaret ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay olarak dar gelirli ailelere ve çocuklarına yardımları aralıksız sürdürdüklerini belirten Değerli, "Bilindiği gibi 29 Ekim-4 Kasım arasında her yıl kutladığımız Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 12 ilkokul, ortaokul ve liseyi ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde hem öğrencilerimize çalışmalarımız hakkında bilgiler aktardık hem de okul yönetimi tarafından daha önce saptanan bin öğrenciye, kışlık kaban, bot, pantolon, kazak, çorap, gibi giyecekler ile yine içinde kalem, açacak, kuru kalem boya, silgi, defter bulunan kırtasiye yardımı yaptık." dedi.