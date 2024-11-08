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        Sorgun'da "Çocuklar Fidanıyla Büyüsün" projesi kapsamında fidan dikildi

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sorgun Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle "Çocuklar Fidanıyla Büyüsün" projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:23
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        Sorgun'da "Çocuklar Fidanıyla Büyüsün" projesi kapsamında fidan dikildi
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        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sorgun Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle "Çocuklar Fidanıyla Büyüsün" projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, fidanların ilçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve ortaokulların bahçesine dikildiğini söyledi.

        İlçede 1170 ilkokul birinci sınıf öğrencisinin eğitim gördüğünü dile getiren Öcal, "Sorgun Orman İşletme Şefliği 1170 adet çam fidanı tedarik etti. Bu fidanlar 5-8 Kasım arasında hem ilçe merkezi hem de köylerimizdeki tüm okulların bahçelerine dikildi. Bu etkinlikte Orman İşletme Şefliğinde görevli arkadaşlar ile öğretmenlerimiz de öğrencilerimize yardım etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

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