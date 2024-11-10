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        Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:24
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        Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tören düzenlendi.

        Sorgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Şehit Oğuzhan Yılmaz Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden törende, okul öğretmenlerinden Buket Akalın, Atatürk'ün hayatını anlattı.

        Öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro gösterisinin yer aldığı tören, zeybek gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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