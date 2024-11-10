Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı

Öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro gösterisinin yer aldığı tören, zeybek gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Şehit Oğuzhan Yılmaz Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden törende, okul öğretmenlerinden Buket Akalın, Atatürk'ün hayatını anlattı.

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