Yozgat'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yenimahalle'de 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydıncık ve Çekerek belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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