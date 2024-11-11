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        Yozgat'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:13 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:13
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        Yozgat'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Yenimahalle'de 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Aydıncık ve Çekerek belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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