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        Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:22
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        Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.T'yi İstanbul'da, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 12 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K'yi ise Yozgat'ta yakaladı.

        Hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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