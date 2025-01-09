Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Yozgat'ta jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.T'yi İstanbul'da, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 12 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K'yi ise Yozgat'ta yakaladı.