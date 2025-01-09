Yozgat'ta komandolara yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi

Komandolar, ekipman kullanımını ve arama kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Eğitim sırasında komandolara, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

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