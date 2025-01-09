Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Kızılay, bir hayırseverin desteğiyle 450 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Mevlüt Değerli, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde hizmet veren bir kuyumculuk şirketi adına yapılan gıda yardımının koliler halinde dar gelirli ailelere teslim edildiğini bildirdi.

Yardımda bulunan hayırsevere teşekkür eden Değerli, şunları söyledi:

"Hayırsever firma sahibi, dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere binlerce koli gıda yardımında bulundu. İçerisinde çay, şeker, makarna, sıvı yağ, kuru bakliyat ve çorbalık bulunan 450 koli şubemize gönderdi. Biz de kaydı bulunan dar gelirli ailelere bu kolileri ulaştırdık. Bu zor günlerde insanların hayır dualarını almak çok önemli."