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        Sorgun Kaymakamı Aydın, esnafı ziyaret etti

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:42
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        Sorgun Kaymakamı Aydın, esnafı ziyaret etti
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden Aydın, yaptığı açıklamada, 2025 yılının huzur ve mutluluk getirmesini temennisinde bulundu.

        Sevinçleri ve hüzünleriyle 2024 yılını geride bıraktıklarına değinen Aydın, şunları kaydetti:

        "Beklentiler ve umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Umutlarımız, beklentilerimiz ve hedeflerimiz, gelecekle aramızda en güçlü bağdır. Geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı yitirmemeli, daha iyiye ulaşmak için daha çok çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle yarınların bugünden, yeni yılın eski yıldan daha iyi olmasını diliyor, değerli Sorgunlu esnaflarımıza huzur, sağlık ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum."

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        Galeri

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