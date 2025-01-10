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        Yozgat Valisi Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:26
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        Yozgat Valisi Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Özkan, gazetecilerin gününü kutladı.

        Özkan, 2025'in "Aile Yılı" olduğunu belirterek yeni yılın aile bağlarını kuvvetlendirmesi ve yeni nesillerin artması temennisinde bulundu.

        Etkinlikte Özkan, gazetecilerden Eda Demirel ve valilik çalışanı Emre Demirel'in 1 yaşına giren kızı Aslı'nın doğum gününü kutlayıp ailesini tebrik etti.

        Özkan ayrıca Anadolu Ajansından emekli olan Ömer Ertuğrul’a da teşekkür plaketi takdim ederek, emeklilik hayatında huzur ve başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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