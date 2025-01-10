Yozgat Valisi Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Özkan ayrıca Anadolu Ajansından emekli olan Ömer Ertuğrul’a da teşekkür plaketi takdim ederek, emeklilik hayatında huzur ve başarı diledi.

Etkinlikte Özkan, gazetecilerden Eda Demirel ve valilik çalışanı Emre Demirel'in 1 yaşına giren kızı Aslı'nın doğum gününü kutlayıp ailesini tebrik etti.

Özkan, 2025'in "Aile Yılı" olduğunu belirterek yeni yılın aile bağlarını kuvvetlendirmesi ve yeni nesillerin artması temennisinde bulundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

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