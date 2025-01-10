Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'tan yeni atanan öğretmenlere çiçekli karşılama

        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun'a yeni atanan öğretmenleri çiçeklerle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'tan yeni atanan öğretmenlere çiçekli karşılama
        ABONE OL

        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun'a yeni atanan öğretmenleri çiçeklerle karşıladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve şube müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Yasin Yılmaz’ın da katıldığı karşılamada konuşan Altınkaynak, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

        Eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Altınkaynak, "Bugün burada siz değerli meslektaşlarımızı Yozgat'a, Sorgun’a hoş geldiniz diyerek ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsurdur. Sizler de bu görevin birer neferi olarak, çocuklarımızın hayatına dokunacak, onların umutlarını yeşerteceksiniz. Birlikte, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha aydınlık bir geleceği inşa edeceğiz." dedi.

        Altınkaynak, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, yeni atanan öğretmenlerle anı fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        Yozgat Valisi Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
        Yozgat Valisi Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
        Sorgun Kaymakamı Aydın, esnafı ziyaret etti
        Sorgun Kaymakamı Aydın, esnafı ziyaret etti
        Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
        Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
        Yozgat'ta komandolara yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi
        Yozgat'ta komandolara yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi
        Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
        Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
        Depremzede kadın, tatlılarıyla 5 ilde 20 şubeye ulaştı
        Depremzede kadın, tatlılarıyla 5 ilde 20 şubeye ulaştı