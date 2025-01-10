İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'tan yeni atanan öğretmenlere çiçekli karşılama

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun'a yeni atanan öğretmenleri çiçeklerle karşıladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve şube müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Yasin Yılmaz’ın da katıldığı karşılamada konuşan Altınkaynak, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Altınkaynak, "Bugün burada siz değerli meslektaşlarımızı Yozgat'a, Sorgun’a hoş geldiniz diyerek ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsurdur. Sizler de bu görevin birer neferi olarak, çocuklarımızın hayatına dokunacak, onların umutlarını yeşerteceksiniz. Birlikte, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha aydınlık bir geleceği inşa edeceğiz." dedi.

Altınkaynak, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, yeni atanan öğretmenlerle anı fotoğrafı çektirdi.