Yozgat'ta terör propagandası iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Y.Ü'nün yakalanması için operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda Y.Ü'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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