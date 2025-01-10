Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta terör propagandası iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta terör propagandası iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Y.Ü'nün yakalanması için operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda Y.Ü'yü gözaltına aldı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta görme engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Yozgat'ta görme engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı
        "Mesleki Yarışmalar İl Finali" ödül töreni Sorgun'da yapıldı
        "Mesleki Yarışmalar İl Finali" ödül töreni Sorgun'da yapıldı
        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'tan yeni atanan öğretmenlere çiçe...
        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'tan yeni atanan öğretmenlere çiçe...
        Yozgat Valisi Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
        Yozgat Valisi Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
        Sorgun Kaymakamı Aydın, esnafı ziyaret etti
        Sorgun Kaymakamı Aydın, esnafı ziyaret etti
        Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
        Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı