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        Atletizmde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için ter döküyor

        Atletizm antrenörü olarak 14 yıldır görev yapan Adem Öksüz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türkiye şampiyonu sporcuların yanı sıra Fenerbahçe ve Antalyaspor kulüplerinin altyapılarına da sporcu yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:40
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        Atletizmde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için ter döküyor
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        Atletizm antrenörü olarak 14 yıldır görev yapan Adem Öksüz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türkiye şampiyonu sporcuların yanı sıra Fenerbahçe ve Antalyaspor kulüplerinin altyapılarına da sporcu yetiştiriyor.

        Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü 2006 yılında kazanan Öksüz, öğrencilik yıllarında hocalarının yönlendirmesiyle atmalar branşında kendisini geliştirmeye başladı.

        Bölgesel yarışlarda birçok başarı elde eden ve 2010'da üniversiteden mezun olan Öksüz, atletizm branşında ilerleyerek 5. kademe teknik direktörlük belgesi aldı.

        Sorgun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2016 yılında atletizm antrenörü olarak göreve başlayan Öksüz, ilçede 9 yıldır geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

        Antrenör Adem Öksüz, 9 yıllık süreçte sporcularıyla Türkiye şampiyonalarında birçok derece elde ettiklerini söyledi.

        Geçen yıl Türkiye şampiyonalarında 19, bölge şampiyonalarında ise 13 olmak üzere toplam 32 madalyayı kente kazandırdıklarını anlatan Öksüz, "Diğer yıllarda da yine aynı şekilde birçok derece elde eden sporcular yetiştirdik. Hedefimiz milli takım kadrosunda yer alabilecek, ülkemizi, vatanımızı gururlandıracak şekilde sporcular yetiştirmek." diye konuştu.

        Öksüz, Atletizm Süper Ligi kulüplerine de sporcu yetiştirdiklerini, ayrıca sporcularına meslek edinebilmeleri adına yardımcı olduğunu belirtti.

        - "5 Türkiye şampiyonluğum var"

        Antrenör Öksüz'le 6 yıldır çalışan 15 yaşındaki atlet Nisa Pekyürek, 3 yılı aşkın bir süredir de gülle attığını söyledi.

        İlk olarak Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olduğunu, şu anda Antalyaspor adına atletizm yarışlarına katıldığını aktaran Nisa, "2024 yılı içinde 5 Türkiye şampiyonluğum var. Şu an milli takımda forma giymeyi düşünüyorum. Bu sene Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçmeyi istiyorum. Geçen yıl güllede 13,11 metre atmıştım, bu yıl 15 metreyi hedefliyorum." diye konuştu.

        Sporculardan 15 yaşındaki Emine Nur Bektaş ise 2 yıldır cirit atmada mücadele ettiğini, 6 yıldır atletizmle uğraştığını dile getirdi.

        Emine Nur, geçen yıl 8'i Türkiye şampiyonalarında olmak üzere toplam 14 madalya kazandığını ifade etti.

        Bu yıl milli takım kadrosunda yer almak istediğini vurgulayan Emine Nur Bektaş, "Allah nasip ederse ülkemi en iyi şekilde temsil edip ailemi ve antrenörlerimi gururlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Koşuda geçen yıl 2 bronz madalya aldığını belirten 16 yaşındaki Gülten Şahin de "1500 metre ve 800 metre branşlarında koşuyorum. 1500 metrede en iyi derecem 4.50, 800 metrede ise 2.21. Türkiye'de Avrupa barajlarını aşıp milli takıma girmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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