Yozgat'ta "İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı" düzenlendi

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı" Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülecek çalışmalar ele alındı, öneriler değerlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde il genelinde gerçekleştirilmesi düşünülen planları, sunum eşliğinde katılımcılara aktardı.

Toplantıda sahipsiz hayvanlar ile ilgili mevcut sorunlar ve çözümlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il ve ilçe belediyelerinden kanunla ilgili bütçe ayırmalarını istedi.

Barınağa alınan hayvanların doğaya geri bırakılmasının yeni yönetmelikle kaldırıldığını hatırlatan Özkan, belediyelerin artık hayvanların rehabilitasyon ve barınma işlemlerini gerçekleştirmekle mükellef olduğunu dile getirdi.

Sahipli hayvanların da sokağa bırakılmaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Özkan, yeni yıl ile ciddi cezai müeyyidelerin uygulanacağını aktardı.

​​​​​​​Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, kaymakamlar ve belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.