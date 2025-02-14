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        İlk yardım bilgisi olmayanlar, acil durumlarda vakaya müdahale eğitimini telefondan öğrenecek

        Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli komuta kontrol merkezi personeli, ekiplerin vakaya ulaşacağı süre içinde, özellikle ilk yardım bilgisi olmayan hasta yakınlarına telefonda vakaya nasıl müdahale edebileceğini öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:01 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:32
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        İlk yardım bilgisi olmayanlar, acil durumlarda vakaya müdahale eğitimini telefondan öğrenecek
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        Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli komuta kontrol merkezi personeli, ekiplerin vakaya ulaşacağı süre içinde, özellikle ilk yardım bilgisi olmayan hasta yakınlarına telefonda vakaya nasıl müdahale edebileceğini öğretiyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan 12 personel ve 5 doktor, Sağlık Bakanlığından tıbbi acil çağrı yönetimi komuta kontrol merkezi eğitimi aldı.

        Eğitimde senaryo gereği bir alışveriş merkezinde boğazına cisim kaçan hasta rolünü canlandıran eğitimciler ve sağlıkçılar, teorik ve uygulamalı eğitimle olası vakalara hazırlandı.

        Sağlık personelleri, 4 gün aldıkları eğitimle, 112 Acil Sağlık ekiplerinin vakaya ulaşacağı süre içinde, özellikle ilk yardım bilgisi olmayan hasta yakınlarına telefonda vakaya nasıl müdahale edebileceğini öğretiyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü 112 Eğitim Birimi sorumlusu Çilem Hazer, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı koordinesinde komuta kontrol merkezi eğitimi düzenlediklerini söyledi.

        Amasya ve Çankırı'dan gelen eğitmenlerin desteğiyle eğitim verildiğini belirten Hazer, "Çağrı karşılayan personelimize vaka ile kuracağı iletişimden stres yönetimine, etik kurallardan hukuki sorumluluklara ve tıbbi acil çağrı algoritmalarının uygulanmasına kadar birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitim verildi." dedi.

        Hazer, vaka ihbarı yapan ve özellikle ilk yardım bilgisi olmayanlara, sağlık ekiplerinin vakaya intikal edeceği süreç içinde doğru müdahaleyi öğretmeyi amaçladıklarını ve hayatlara dokunmak istediklerini kaydetti.

        Çankırı 112 Komuta Kontrol Merkezi sorumlularından Alev Çakıcı ise amaçlarının telefonda vaka ve yakınına olası bir durumda zaman kaybetmeden ilk yardım desteği uygulatmak olduğunu anlattı.

        Çakıcı, "Olay anında yapacağınız en ufak ve doğru müdahaleyle bir kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. O yüzden gerekli zamanda kısa sürede hastaya doğru müdahale çok önemli." ifadesini kullandı.

        Amasya'dan gelen acil tıp teknisyeni İlkay Satılmış ise erken müdahalenin her zaman hayat kurtardığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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