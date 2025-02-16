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        Minare şerefesinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir caminin minaresinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:40
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        Minare şerefesinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir caminin minaresinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Akdağmadeni TOKİ konutlarında, mahalle sakinleri tarafından yapımı devam eden Kemal Karaer Camisi'nin minaresinin şerefesinde bir tilkinin gezindiği görüldü.

        Minaredeki tilki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Tilkinin minarenin şerefesinden bir süre sonra atlayıp öldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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