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        Yozgatlı esnaf, nohuttan kahve üretiyor

        Türkiye'de nohut üretiminde ikinci sırada yer alan Yozgat'ta, girişimci Haydar Demirer nohuttan kahve üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:48
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        Yozgatlı esnaf, nohuttan kahve üretiyor
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        Türkiye'de nohut üretiminde ikinci sırada yer alan Yozgat'ta, girişimci Haydar Demirer nohuttan kahve üretiyor.

        Kent kültürünün yansıtıldığı birçok yöresel hediyelik ürünün imalatını gerçekleştiren 48 yaşındaki Demirer, nohuta katma değer katarak 6 ay önce nohut kahvesi üretimine başladı.

        Nohut kahvesini tamamen yerli nohutla üreten Demirer, fırında kavurduğu nohutları makinede öğütüp kahve haline getiriyor.

        Yozgat'ı simgeleyen özel tasarımlı paketlere konulan nohut kahvesi, kahve tutkunları için yeni bir lezzet alternatifi oldu.

        Demirer, AA muhabirine, nohut kahvesinin Osmanlı geleneği olduğunu söyledi.

        Yozgat'ın nohut üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alması nedeniyle nohut kahvesi üretmeye karar verdiğini anlatan Demirer, daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir girişimde bulunduğunu aktardı.

        Demirer, "Amacımız Yozgat'ı dünyaya tanıtabilmek. Bunun için yola çıktık ve Yozgat'a özgü ürünler üretmeye başladık. Bunların yanı sıra nohut kahvesini de üretmeye karar verdik. Yozgat'ın nohutuna katma değer kattık ve nohut kahvesini ürettik. Vatandaşlar oldukça memnun, kahvenin farklı bir lezzeti ve aroması var. İçimi de çok rahat." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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