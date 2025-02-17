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        Doğankent Belediyesinden pazarcı esnafına çorba ikramı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde her pazartesi kurulan pazardaki esnafa, Doğankent Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:11
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        Doğankent Belediyesinden pazarcı esnafına çorba ikramı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde her pazartesi kurulan pazardaki esnafa, Doğankent Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılıyor.

        Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, AA muhabirine, çevre köylerin or­tasında merkezi bir yerde kurulan beldenin önceleri yolların birleştiği toplanma yeri anlamına gelen "Peyke" adını aldığını, bu ismin zamanla "Peyik" olarak söylenmeye başlandığını belirtti.

        İlçede kurulan Peyik Pazarı'nın da yıllar önce tüm çevre illerin esnafı tarafından büyük rağbet gördüğünü anlatan Akdemir, "Gerek gelişen teknoloji gerekse diğer ekonomik nedenlerden dolayı pazarımız eski cazibesini yitirse de şimdilerde tekrardan canlanmaya başladı. Biz de bu canlanmaya katkı sağlamak amacıyla, kış aylarında sabah erken saatte tezgahlarını açan pazarcı esnafımıza hem hayırlı işler diliyor hem de çorba ikram ediyoruz. Esnaflarımız da bu uygulamadan çok memnun oluyor." dedi.

        Pazarcı esnafı da sıcak çorba ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyeye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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