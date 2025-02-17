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        Yozgat'ta toplum destekli polisler vatandaşı bilgilendirdi

        Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, esnaf ve vatandaşı çeşitli konularda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:43
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        Yozgat'ta toplum destekli polisler vatandaşı bilgilendirdi
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        Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, esnaf ve vatandaşı çeşitli konularda bilgilendirdi.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç unsurlarının oluşmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanımı, iş yeri hırsızlığı, oto alım ve satımı ile KADES uygulamaları konusunda vatandaşlara gerek sözlü gerekse broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

        Vatandaşların bilinçli olması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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