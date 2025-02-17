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        Yozgat'ta evlilik kredisi almaya hak kazanan 21 çiftin eğitimi başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında Yozgat'ta evlilik kredisi almaya hak kazanan 21 çifte yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:13
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        Yozgat'ta evlilik kredisi almaya hak kazanan 21 çiftin eğitimi başladı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında Yozgat'ta evlilik kredisi almaya hak kazanan 21 çifte yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

        Eğitim programında evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilikte sağlık ve aile hukuku gibi konular ele alınacak.

        150 bin liralık faizsiz evlilik kredisine başvuran çiftlerin eğitimine katılan Vali Mehmet Ali Özkan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu.

        Vali Özkan, evlilik yolunda ilk adımı atan gençleri tebrik ederek, "Evlilik, karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı üzerine kurulmuş bir birlikteliktir. Bu süreçte iletişim, sabır ve fedakarlık büyük önem taşır. Aldığınız bu eğitimler, evlilik yolculuğunuzda size rehberlik edecek ve ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmenize yardımcı olacaktır." dedi.

        Vali Özkan, eğitimlerin ardından genç çiftlere katılım belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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