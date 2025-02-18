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        Yozgat'ta hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:00
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        Yozgat'ta hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Fehimli köyünde belirlenen adrese düzenen operasyonda, hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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