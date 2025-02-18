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        Yozgat'ta "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali" yapıldı

        Anadolu imam hatip liseleri ile ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali" Yozgat'ta yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:00
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        Yozgat'ta "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali" yapıldı
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        Anadolu imam hatip liseleri ile ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali" Yozgat'ta yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yozgat Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, 9'u Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller olmak üzere toplam 12 şehirden 24 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

        Yarışmada lise kategorisinde Zaid Aboelenin Badaway Elsayed birinci, Muhammed Nebhen Elseyid ikinci, Yusuf Elnasır üçüncü oldu.

        Ortaokullarda ise Eymen Arıcıoğlu birinci, Eyüphan Şekerci ikinci, Semir Salih ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere ödül, diğerlerine ise katılım belgesi verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yarışmada kaybedenin olmadığını söyledi.

        Dereceye giren öğrencilerin Türkiye finallerinde yarışacağını belirten Altınkaynak, kendilerine başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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