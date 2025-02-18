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        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 23:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:56
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        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personeline hizmet veren kreşlerde 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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