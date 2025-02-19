Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta kar etkili oluyor

        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta kar etkili oluyor
        ABONE OL

        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Gece etkisini artıran kar yağışının ardından, kent merkezinde cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü.

        Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

        Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da dükkanlarının önündeki karı temizledi.

        Vatandaşlardan Hicret Yıldırım, kar yağışının rahmet ve bereket olduğunu belirterek, yağışların barajlara iyi gelmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali" yapıldı
        Yozgat'ta "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali" yapıldı
        Sorgun Kaymakamı Aydın, muhtarlarla bir araya geldi
        Sorgun Kaymakamı Aydın, muhtarlarla bir araya geldi
        TDV'den köy okulundaki öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımı
        TDV'den köy okulundaki öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımı
        Yozgat'ta hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüküm...
        Yozgat'ta hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüküm...
        Minik elleriyle ördükleri atkı ve bereler, asker ağabeylerini ısıtacak
        Minik elleriyle ördükleri atkı ve bereler, asker ağabeylerini ısıtacak