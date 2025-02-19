Yozgat'ta kar etkili oluyor

Vatandaşlardan Hicret Yıldırım, kar yağışının rahmet ve bereket olduğunu belirterek, yağışların barajlara iyi gelmesi temennisinde bulundu.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da dükkanlarının önündeki karı temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

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