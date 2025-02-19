Yozgat Şehir Hastanesi üroloji tanı ünitesinde hasta kabulüne başlandı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Şehir Hastanesinde hizmete giren dahili yoğun bakım ve üroloji tanı ünitelerinde incelemede bulundu.

Yozgat Şehir Hastanesine 5 yataklı dahili yoğun bakım ünitesi kazandırıldı, üroloji tanı ünitesinde de hasta kabulüne başlandı.

Vali Özkan, hizmete giren dahili yoğun bakım ve üroloji tanı ünitelerinde incelemede bulundu, Başhekim Mustafa Kozan’dan bilgi aldı.

Burada konuşan Özkan, yeni yatırımların Yozgat halkının sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde artırdığını, sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılamak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Yatırımlarla ileri tetkikler için diğer illere sevklerin azalacağını ifade eden Özkan, "Bugün Şehir Hastanemizde yeni yoğun bakım ünitemizi ve üroloji servisimize tanı ve teşhis cihazlarını hizmete aldık. Sağlık alanında en büyük sorunlarımızdan biri, ileri tetkikler için hastaların başka illere sevk edilmesiydi. Açılan yeni üniteyle bu sevklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Kozan ise hastanenin hasta yükünün arttığını, yeni açılan üniteler ve güçlendirilen yoğun bakım servisiyle vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını kaydetti.