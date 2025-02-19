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        Yozgat'ta vatandaşlara arabaşı çorbası ikram edildi

        Yozgat'ta Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kentin yöresel lezzetlerinden olan arabaşı çorbasını vatandaşlara ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:52
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        Yozgat'ta vatandaşlara arabaşı çorbası ikram edildi
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        Yozgat'ta Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kentin yöresel lezzetlerinden olan arabaşı çorbasını vatandaşlara ikram etti.

        Öğrenciler mesleki eğitim çalışmaları kapsamında uygulama otelinde hazırladıkları arabaşı çorbasını, Cumhuriyet Meydanı'nda halka dağıttı.

        Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, yöresel lezzete büyük ilgi gösterdi.

        Arabaşı çorbasının Yozgat’a özgü olduğunu söyleyen Vali Mehmet Ali Özkan, bu lezzeti soğuk kış gününde vatandaşlarla paylaşmak istediklerini dile getirdi.

        Vali Özkan, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Vatandaşlardan Cevdet Erkoç ise kış aylarında arabaşı çorbasını sıklıkla tükettiklerini söyledi.

        Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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