Yozgat'ta vatandaşlara arabaşı çorbası ikram edildi

Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Vali Özkan, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Arabaşı çorbasının Yozgat’a özgü olduğunu söyleyen Vali Mehmet Ali Özkan, bu lezzeti soğuk kış gününde vatandaşlarla paylaşmak istediklerini dile getirdi.

Yozgat'ta Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kentin yöresel lezzetlerinden olan arabaşı çorbasını vatandaşlara ikram etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.