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        Otizmli Alperen, ülkelerin başkentlerini ve başkanlarını ezbere biliyor

        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat'ta yaşayan 14 yaşındaki otizmli Alperen Oğrum, dünya haritası üzerinde gösterilen ülkelerin yerlerini rahatlıkla bulabiliyor, ülkelerin başkentleri ve liderlerinin yanı sıra Türkiye'deki illerin plaka kodlarını ezbere biliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:03
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        Otizmli Alperen, ülkelerin başkentlerini ve başkanlarını ezbere biliyor
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        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat'ta yaşayan 14 yaşındaki otizmli Alperen Oğrum, dünya haritası üzerinde gösterilen ülkelerin yerlerini rahatlıkla bulabiliyor, ülkelerin başkentleri ve liderlerinin yanı sıra Türkiye'deki illerin plaka kodlarını ezbere biliyor.

        Yozgat'ta yaşayan 45 yaşındaki Melek ve 50 yaşındaki Cemal Oğrum çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Alperen'e doğuştan otizm teşhisi konuldu.

        Oğullarının tedavisini bir süre Ankara'da sürdüren Oğrum çifti, Alperen'i daha sonra özel eğitime başlattı.

        Yozgat Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitimini sürdüren 9. sınıf öğrencisi Alperen, aldığı eğitimler ve ailesinin de çabasıyla gelişim gösteriyor.

        Okuldan kalan vaktini genelde annesiyle geçiren Alperen, zaman zaman basketbol ve futbol oynayıp kitap okuyor, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

        Ezber yeteneği sayesinde dünya haritası üzerinde ülkelerin yerini rahatlıkla bulabilen Alperen, ülkelerin başkent ve başkanlarını da biliyor. Alperen, Türkiye'deki illerin plaka kodlarını da ezbere sayıyor.

        Teleskopla gezegenleri izleme hayali de kuran Alperen, ildeki kurum müdürlerini ziyaret ederek fotoğraf çektirmek istiyor.

        Alperen Oğrum, AA muhabirine, Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gördüğünü söyledi.

        Kitap okuyup müzik dinlediğini, spor ve satrançla uğraştığını ifade eden Oğrum, "Ülkeleri, başkentlerini ve başkanlarını biliyorum. Türkiye'deki illerin plakalarını da sayıyorum." dedi.

        - "Gördüğü her şeyi ezberler"

        Anne Melek Oğrum da Alperen'in doğuştan otizmli olduğunu belirterek, Ankara'da tedavisi için çok uğraştığını ifade etti.

        Oğlunun gördüğünü ve duyduğunu ezberlediğini anlatan Oğrum, "Ülkelerin başkanlarını, başkentlerini hepsini biliyor. Kitap okuyor, resim yapıyor, birlikte özel eğitime gidiyoruz. Onunla zaman güzel geçiyor. Duaları biliyor, televizyon izliyor, internette zaman geçiriyor. Kendi açtığı sosyal medya kanalında vakit geçiriyor. Spor yapıyor, okulda öğretmenleriyle futbol oynuyor. Çarşıya çıkarız, gördüğü her şeyi ezberler." diye konuştu.

        Baba Cemal Oğrum ise "Alperen illerin plakasını biliyor. Bazen bilemediğimiz zaman ona soruyoruz. Araba markalarına meraklı, iletişimi çok güzel, hatta alışverişini kendisi yapar. Ülkelerin haritada yerlerini, başkentlerini ve başkanlarını bilir. Haberleri izler, bir ülkenin cumhurbaşkanı değiştiğinde yenisini de eskisini de bilir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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