Yozgat'ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Dikmesöğüt köyünde İ.D'ye (43) ait iki katlı müstakil evde, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Yangını fark eden hane halkı dışarı çıkarak durumu ekiplere bildirdi.

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