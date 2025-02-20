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        Yozgat'ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:49
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        Yozgat'ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dikmesöğüt köyünde İ.D'ye (43) ait iki katlı müstakil evde, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Yangını fark eden hane halkı dışarı çıkarak durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

        Jandarma, yangına ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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