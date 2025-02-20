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        Sorgun Belediyesi Heykel Atölyesi maliyet avantajı sağlıyor

        Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren heykel atölyesinde üretilen dekoratif taş ürünler, heykeller ve çeşitli şehir mobilyaları, kentin estetik dokusuna katkı sağlarken belediyeye de maliyet avantajı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:29
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        Sorgun Belediyesi Heykel Atölyesi maliyet avantajı sağlıyor
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        Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren heykel atölyesinde üretilen dekoratif taş ürünler, heykeller ve çeşitli şehir mobilyaları, kentin estetik dokusuna katkı sağlarken belediyeye de maliyet avantajı sağlıyor.

        Atölyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, atölyede üretilen ürünlerin parklar, meydanlar, kavşaklar ve sosyal alanlarda kullanıldığını söyledi.

        Bu ürünlerin Sorgun’un görsel kimliğini güçlendirirken, ilçeye estetik ve sanatsal bir dokunuş kazandırdığını vurgulayan Ekinci, "Biz kendi üretim gücüyle gelişen bir belediye anlayışını benimsedik. Üretimi tamamen belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu eserler, dışa bağımlılığı azaltarak maliyet avantajı da sağlıyor. Heykel atölyemizde üretilen dekoratif taş ürünler, kentimizin dört bir yanında kullanılarak, hem görsel güzellik katıyor hem de şehrimize özgün bir karakter kazandırıyor. Kendi üretimimizle ilçemizin gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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