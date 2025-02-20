Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat’ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan U. Ş. yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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