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        Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:14
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        Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat’ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan U. Ş. yakalandı.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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