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        Yozgat'ta Yeşilay sürücüleri bilgilendirdi

        Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), sürücüleri çalışmaları hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:54
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        Yozgat'ta Yeşilay sürücüleri bilgilendirdi
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        Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), sürücüleri çalışmaları hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

        YEDAM personeli ve gönüllüleri, "Biz senin için buradayız" projesi kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile çalışma gerçekleştirdi.

        Trafik timleri merkeze bağlı Topçu köyü yakınlarındaki trafik kontrol noktasında sürücüleri durdurup trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        YEDAM personeli de sürücülere alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yapıp araç sürücülerine broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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