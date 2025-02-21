Yozgat'ta Yeşilay sürücüleri bilgilendirdi

Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), sürücüleri çalışmaları hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

YEDAM personeli ve gönüllüleri, "Biz senin için buradayız" projesi kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile çalışma gerçekleştirdi.

Trafik timleri merkeze bağlı Topçu köyü yakınlarındaki trafik kontrol noktasında sürücüleri durdurup trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

YEDAM personeli de sürücülere alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yapıp araç sürücülerine broşür dağıttı.