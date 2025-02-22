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        Yozgat'ta kadınlar kurdukları darbuka ritim grubu ile sosyalleşiyor

        Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurdukları Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'nda bir araya gelen kadınlar, hem müzik yapıyor hem de sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:26
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        Yozgat'ta kadınlar kurdukları darbuka ritim grubu ile sosyalleşiyor
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        Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurdukları Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'nda bir araya gelen kadınlar, hem müzik yapıyor hem de sosyalleşiyor.

        Kadınların sanatsal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan grup, farklı yaş ve mesleklerden birçok kadını bir araya getirdi.

        Haftanın belirli günlerinde Bozok Evi'nde atölye çalışmalarında buluşan kadınlar, belirli dönemlerde halka açık konserler de veriyor.

        Koro şefi Mustafa Koç, gazetecilere, geçen yıl atölye çalışmalarına başladıklarını, bu zamana kadar 4 konser verdiklerini söyledi.

        5'inci konserin hazırlığını yaptıklarını ifade eden Koç, darbuka ritim grubunda 25, Türk Sanat Müziği grubunda da 35 kişinin bulunduğunu anlattı.

        Yozgat'ın sosyal ve kültürel anlamda gelişmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Koç, "Bu grupta biz aile, arkadaş oluyoruz. Kadınlar müzikle sosyalleşiyor. İşimizden de çok keyif alıyoruz." dedi.

        - "Koroda kaliteli vakit geçiriyoruz"

        Koronun hem ruhsal hem de psikolojik olarak kendilerine olumlu katkı sağladığını dile getiren Duygu Bozkurt da "Bu koroyu artık aile ortamı gibi görüyorum. Burada hem mutlu oluyoruz hem de enerjik olarak güne başlıyoruz. Koroda kaliteli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat hemşiresi olarak görev yapan Gülçin Erbil de koroya stres atmak için geldiğini söyledi.

        Erbil, "Oldukça stresli bir iş yaptığımız için darbukaya vurduğum zaman deşarj oluyorum. İlk defa müzikle tanıştım ve enstrüman çalıyorum." ifadelerini kullandı.

        Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu üyelerinden Yozgat Bozok Üniversitesi çalışanı Adile Adıgüzel de müziğin hayatında vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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