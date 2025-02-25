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        Yozgat'ta camiler ramazana hazırlanıyor

        Yozgat il merkezindeki camilerde ramazan dolayısıyla temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:32
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        Yozgat'ta camiler ramazana hazırlanıyor
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        Yozgat il merkezindeki camilerde ramazan dolayısıyla temizlik çalışması başlatıldı.

        Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki 80 camide iki gün önce başlattıkları temizlik çalışmaları ramazan ayının başlangıcına kadar devam edecek.

        Ekipler, vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapabilmesi için camileri dezenfekte edip, halıları süpürüyor.

        Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentteki camilerin ramazana hazır olacağını ifade etti.

        Arslan, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için camilerde iç ve dış mekan temizliği yaptıklarını belirtti.

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