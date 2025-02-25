Yozgat'ta şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Bozok Evi'nde düzenlenen 4 haftalık eğitim programı tamamlandı.

"Vefa Üniversitesi" projenin ilk gurubunda yer alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan şehit yakını ile gazilerden oluşan 20 kişiye, katılım belgelerinin takdimi için tören düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projenin ilk etabını tamamladıklarını söyledi.

Yaşar, çalışmanın şehit yakınları ve gazilerin sağlıklı yaşam ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için hazırlanan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Programda, 4 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 kişiye katılım belgeleri takdim edildi.

Proje kapsamında ekipte yer alan üniversite hocaları, şehit yakınları ve gazilere sağlık, hukuk, iletişim ve sosyal konular hakkında bilgi verdi.