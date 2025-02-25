Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi

        Yozgat'ta şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi
        ABONE OL

        Yozgat'ta şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi.

        Yozgat Bozok Üniversitesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Bozok Evi'nde düzenlenen 4 haftalık eğitim programı tamamlandı.

        "Vefa Üniversitesi" projenin ilk gurubunda yer alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan şehit yakını ile gazilerden oluşan 20 kişiye, katılım belgelerinin takdimi için tören düzenlendi.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projenin ilk etabını tamamladıklarını söyledi.

        Yaşar, çalışmanın şehit yakınları ve gazilerin sağlıklı yaşam ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için hazırlanan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

        Programda, 4 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 kişiye katılım belgeleri takdim edildi.

        Proje kapsamında ekipte yer alan üniversite hocaları, şehit yakınları ve gazilere sağlık, hukuk, iletişim ve sosyal konular hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta camiler ramazana hazırlanıyor
        Yozgat'ta camiler ramazana hazırlanıyor
        Yozgat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Yozgat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
        Aydıncık içesinde polisler, anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi
        Aydıncık içesinde polisler, anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi
        Yozgat'ta okul ve servis güzergahlarında denetim yapıldı
        Yozgat'ta okul ve servis güzergahlarında denetim yapıldı
        Yozgat'ta fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Yozgat'ta fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı