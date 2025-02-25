Sorgun'da 4 kuruma "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası" verildi
Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, ilçedeki 4 kuruma "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası" verildiğini söyledi.
Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, ilçedeki 4 kuruma "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası" verildiğini söyledi.
Türkön, AA muhabirine, Sorgun'un İç Anadolu Bölgesi'nde bu belgeyi en çok alan ilçelerden biri olduğunu ifade etti.
Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak çalışan sağlığını geliştirmek adına ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Türkön, "Daha önce Sorgun Devlet Hastanesi de aynı program kapsamında belge almıştı. Bu belge, iş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir kriter olarak öne çıkıyor." diye konuştu.
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