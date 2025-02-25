Yozgat'ta 221 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılacak

Yozgat'ta 2025 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik "Sonbahar Şap Aşılama" kampanyası başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan kayıplarını en aza indirmek amacıyla il genelinde 221 bin büyükbaş hayvana şap aşısı uygulanacak.

Merkeze bağlı İnceçayır köyünde başlatılan aşılama programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, aşılamanın şart olduğunu ve aşılama yapılmayan hayvanların bakanlık desteklerinden mahrum bırakılacağını belirtti.

Uygulamanın 13 Nisan'da sona ereceğini aktaran Şentürk, bu süre zarfında hayvanlarına aşı yaptırmayan yetiştiricilere 105 bin 274 lira idari cezası uygulanacağını ifade etti.