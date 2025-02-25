Yozgat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Yozgat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Yozgat’ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Develik Mahallesi’nde İ.A’ya ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.