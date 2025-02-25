Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:20 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Yozgat’ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Develik Mahallesi’nde İ.A’ya ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 221 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılacak
        Yozgat'ta 221 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılacak
        Sorgun'da 4 kuruma "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Ye...
        Sorgun'da 4 kuruma "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Ye...
        Şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" ilk me...
        Şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" ilk me...
        Yozgat'ta camiler ramazana hazırlanıyor
        Yozgat'ta camiler ramazana hazırlanıyor
        Yozgat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Yozgat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı