Sorgun'da zabıta ekipleri ramazan öncesi fırınları denetledi

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde ilçedeki fırın ve unlu mamul üretim tesislerinde denetim yaptı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak amacıyla işletmelerde yapılan denetimlerde gramaj uygunluğu, hijyen koşulları ve ruhsat kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Ramazan ayında halkın sağlıklı, hijyenik ve standartlara uygun ekmek ve pide tüketmesi için denetimleri artırdıklarını vurgulayan Ekinci, "Amacımız vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesini sağlamak ve esnaflarımızın da kurallara uygun üretim yapmalarını teşvik etmektir." ifadesini kullandı.

Ekinci, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındığını aktardı.