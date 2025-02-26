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        Yozgat'ta tavuk deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ta tavuk deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:16
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        Yozgat'ta tavuk deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Yozgat'ta tavuk deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi Sitesi'nde bulunan tavuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çalışmalara bir inşaat firmasının iş makinesi de destek verdi.

        Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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