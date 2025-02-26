Yozgat'ta tavuk deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen yangın, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çalışmalara bir inşaat firmasının iş makinesi de destek verdi.

Sanayi Sitesi'nde bulunan tavuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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