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        Yozgat'ta "UNİKOP Bölgesel Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi

        Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesinde bulunan üniversiteler ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katılımı ile "UNİKOP Bölgesel Kalkınma Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:50
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        Yozgat'ta "UNİKOP Bölgesel Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi
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        Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesinde bulunan üniversiteler ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katılımı ile "UNİKOP Bölgesel Kalkınma Çalıştayı" yapıldı.

        Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, KOP'un üniversitelere verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.

        Desteklerden yararlanan üniversite sayılarında artış yaşandığını ifade eden Yaşar, çalıştayı düzenlemekteki amaçlarının KOP ile üniversitelerin işbirliğini ve koordinasyonunu artırıp, yeni projeler üretmek olduğunu anlattı.

        Yaşar, çalıştay raporlarının hem üniversitelere hem de KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına referans oluşturacağını kaydetti.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise KOP desteklerinin üniversiteler için büyük fırsat olduğunu anlattı.

        KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da bölgelerin sorunlarının tespiti ve önerileri için KOP'un yararlanabileceği en önemli kaynağın üniversiteler olduğunu dile getirdi.

        8 ildeki 13 üniversite ile birlikte KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğini kurduklarını ifade eden Karakoyunlu, "Akademinin gücüne, sürdürülebilirlik kabiliyetine destek olmak ve oraya yaslanarak yapmış olduğumuz planlamaları, projeleri sahada uygulamak bizim için hem doğru bir strateji hem de güvenilir bir hamle." dedi.

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