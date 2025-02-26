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        Yozgat'ta ADEM kursları sergisi açıldı

        Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarında kadın kursiyerler tarafından üretilen ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:10
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        Yozgat'ta ADEM kursları sergisi açıldı
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        Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarında kadın kursiyerler tarafından üretilen ürünler sergilendi.

        Eski Askerlik Şubesi'nde açılan sergiyi gezen Vali Mehmet Ali Özkan, kursiyer ve görevlilerden ürünlerle ilgili bilgi aldı.

        Geçen yıl ADEM'in açılışını yaptıklarını belirten Özkan, kente yakın zamanda ikinci bir merkezin daha açılacağını söyledi.

        ADEM'de 82 kadının kurslara katıldığını aktaran Özkan, "Sergide kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini inceledik. Her bir eserde kültürümüzün yansımalarını görüyoruz. Emeği geçen öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi kutluyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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