Yozgat'ta ADEM kursları sergisi açıldı

ADEM'de 82 kadının kurslara katıldığını aktaran Özkan, "Sergide kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini inceledik. Her bir eserde kültürümüzün yansımalarını görüyoruz. Emeği geçen öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi kutluyorum." dedi.

Geçen yıl ADEM'in açılışını yaptıklarını belirten Özkan, kente yakın zamanda ikinci bir merkezin daha açılacağını söyledi.

Eski Askerlik Şubesi'nde açılan sergiyi gezen Vali Mehmet Ali Özkan, kursiyer ve görevlilerden ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarında kadın kursiyerler tarafından üretilen ürünler sergilendi.

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