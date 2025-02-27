Yozgat'ta ramazan öncesi fırınlarda denetim yapıldı
Yozgat'ta ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yozgat'ta ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, kentte faaliyet yürüten fırınlarda denetimlerde bulundu.
İşletmelerde, hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolü yapıldı.
Ekipler, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmeleri uyararak, eksikliklerin tamamlanmasını istedi.
Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
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