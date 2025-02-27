Yozgat'ta ramazan öncesi fırınlarda denetim yapıldı

Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, kentte faaliyet yürüten fırınlarda denetimlerde bulundu.

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