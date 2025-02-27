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        Yozgat'ta ramazan öncesi fırınlarda denetim yapıldı

        Yozgat'ta ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:13
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        Yozgat'ta ramazan öncesi fırınlarda denetim yapıldı
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        Yozgat'ta ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, kentte faaliyet yürüten fırınlarda denetimlerde bulundu.

        İşletmelerde, hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolü yapıldı.

        Ekipler, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmeleri uyararak, eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

        Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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